Agenzia delle Entrate, la nota dei sindacati: "A rischio servizi al cittadino"

Le associazioni sindacali di categoria dell’Agenzia delle Entrate - Funzione Pubblica Cgil - Cisl Fp - Uilpa - Federazione Confsal Unsa -Flp e Confintesa hanno indetto un’assemblea dei lavoratori per il 23 gennaio 2010 che paralizzerà per 2 ore, dalle ore 10.00 alle ore 12.00, anche l’attività degli sportelli della DP di Catania e provincia. Con tale iniziativa, i dipendenti mirano a tutelare la propria dignità professione ed economica e a sensibilizzare la cittadinanza sulle criticità della struttura che, se non attenzionate e risolte nel breve periodo dall’autorità politica, avranno notevoli ripercussioni sul rapporto fisco /cittadino, sia in termini di lotta all’evasione fiscale sia per la fornitura dei servizi essenziali alla collettività.

Una drammatica carenza di personale stimata in una perdita di risorse lavorative di 4500 unità nel corso degli ultimi 2 anni, non correlata a nuove assunzioni, da un lato espone il personale ad un carico di lavoro esorbitante, dall’altro crea ritardi nell’adempimento delle legittime richieste dell’utenza. I lavoratori chiedono di essere messi nella condizione di poter lavorare al meglio con la giusta prospettiva di sviluppo d carriera e con un efficiente organizzazione degli Uffici e della sua governance che oggi lamenta, persino, l’assenza del Direttore dell’Agenzia già dal 9 dicembre dello scorso anno.