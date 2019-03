Agevolazioni tributarie, seduta urgente del Consiglio comunale

Via libera al regolamento del ravvedimento operoso. Domenica 31 marzo alle ore 18,00 seduta urgente per il regolamento della definizione agevolata delle Controversie Tributarie Pendenti. Approvato all’unanimità dei 23 consiglieri presenti, il Regolamento per l’applicazione del Ravvedimento Operoso, nel corso della seduta di ieri del Consiglio comunale presieduto da Giuseppe Castiglione. Il Comune, dunque, aderisce all’istituto del Ravvedimento che ha la finalità di ridurre i contenziosi tra la PA e il cittadino in materia di imposte, promuovendo al contempo un rapporto di collaborazione tra le parti, perseguendo obiettivi di equità, efficacia, economicità e trasparenza nell'attività amministrativa, al fine di agevolare la riscossione delle entrate comunali. E' possibile esercitare il Ravvedimento alle seguenti entrate comunali: Imposta Municipale Propria (IMU), Tassa sui servizi indivisibili (TASI), Tributo sui rifiuti (TARI), Imposta di pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni e Imposta di soggiorno.

Sarà invece riproposto l’altro Regolamento per la Definizione Agevolata delle Controversie Tributarie Pendenti su cui era mancato per un voto il numero sufficiente di consiglieri favorevoli per l’approvazione. A questo proposito il presidente del Consiglio comunale, Giuseppe Castiglione, ha convocato in seduta d’urgenza il consesso cittadino per, domenica 31 marzo alle ore 18, ultimo giorno utile per approvare il regolamento che dà la possibilità ai contribuenti di ottenere la definizione agevolata delle loro controversie tributarie.