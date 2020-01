Aggravati gli arresti domiciliari ad un giovane misterbianchese

I militari della tenenza di Misterbianco, in esecuzione di un’ordinanza emessa dal Tribunale di Potenza che dispone l’aggravamento della misura cautelare degli arresti domiciliari, hanno arrestato il 26enne Pietro Santoro, del posto. L’uomo, in particolare, si era reso protagonista di numerose violazioni delle prescrizioni inerenti la più favorevole misura cautelare degli arresti domiciliari, le quali, compendiate dai militari alla competente autorità Giudiziaria, ne hanno provocato l’aggravamento in carcere. L’arrestato è stato condotto nella casa circondariale di Catania Piazza Lanza.