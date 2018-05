Aggredì il vigile urbano Licari, chiesta condanna a 4 anni e due mesi di reclusione

Una richiesta di condanna a 4 anni e due mesi di reclusione è stata avanzata a Catania dal pm Santo Distefano, durante l'udienza del processo con il rito abbreviato, nei confronti del 22enne accusato di aver aggredito il 2 settembre dello scorso anno il vigile urbano Luigi Licari.

L'Ispettore della Polizia Municipale fu malmenato mentre era in servizio in via Del Rotolo per avere impedito l'accesso col suo scooter nella strada che era chiusa al traffico. La parte civile, rappresentata dall'avvocato Carmelo Calí, si è associata chiedendo anche una somma di denaro risarcitoria.

Al processo oggi era presente la vittima Luigi Licari che ha dichiarato: "Devo dire grazie a Dio che mi ha fatto svegliare... Ma anche a mio fratello Matteo ha fatto tanto. Lui lui cosi' come tanti altri ha pregato affinche' mi svegliassi e, grazie a Dio, cosi' e' stato. Non sono del tutto ripreso. Certo pero' non pensavo di svegliarmi dal coma".