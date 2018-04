Aggredì l'ispettore della municipale, inizia oggi il processo per lesioni

Inizia oggi al Palazzo di Giustizia, terza sezione penale, la prima udienza del processo a Orazio Di Grazia, il 22enne accusato di aver aggredito il 2 settembre dello scorso anno a Catania il vigile urbano Luigi Licari mentre era in servizio in via del Rotolo.

Le accuse

Il giovane era da subito rimasto in carcere dopo la decisione del Gip Daniela Monaco Crea che ha convalidato il fermo ed emesso un'ordinanza di custodia cautelare in carcere per l'indagato, ma derubricando il reato da tentativo di omicidio a lesioni personali gravissime. Il ragazzo, difeso dagli avvocati Ignazio Danzuso e Giorgio Antoci, ha ammesso di avere colpito "con una manata" l'ispettore al culmine di una lite, ma di non essersi accorto della gravità del suo gesto, di cui si è detto pentito.

I suoi legali stanno valutando l'ipotesi di presentare ricorso al Tribunale del riesame contro la decisione del Gip. Il 22enne nell'inchiesta coordinata dal procuratore Carmelo Zuccaro, con deleghe all'aggiunto Ignazio Fonzo e al sostituto Santo Distefano, è l'unico indagato, ma nella ricostruzione della squadra mobile della Questura si parla di diverse altre persone, comprese delle donne, presenti con il giovane al momento dell'aggressione.

I fatti

Subito dopo l'aggressione, l'ispettore della polizia municipale è stato ricoverato, con prognosi riservata, per trauma cranico nel reparto di Rianimazione dell'ospedale Cannizzaro. Dove è stato operato per una seria emorragia cerebrale. Il vigile, secondo le prime ricostruzioni, è stato aggredito da un gruppo di ragazzi "per non aver fatto passare un motorino col conducente senza casco" da via del Rotolo.