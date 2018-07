I carabinieri di piazza Verga hanno arrestato un pluripregiudicato catanese di 45 anni per atti persecutori e lesioni personali aggravate. Otto mesi di inferno patiti da una donna catanese che alla fine ha trovato il coraggio di denunciare l’ex convivente. Sono stati alcuni conoscenti della donna a convincerla a rivolgersi ai carabinieri dove da alcuni anni è attivo un ufficio dedicato proprio alle fasce deboli. La vittima ha raccontato di avere intrapreso una relazione sentimentale con l’uomo nello scorso novembre e durata fino alla fine dello scorso mese di marzo quando, la gelosia morbosa del compagno ed il carattere violento, l’hanno costretta a lasciarlo.

Decisione mai elaborata dall’uomo il quale ha iniziato a vessarla in ogni modo possibile, tempestandola di telefonate, sms, pedinandola, appostandosi nei pressi del posto di lavoro della donna luogo in cui, affrontandola apertamente, pronunciava frasi del tipo: "Tu sei mia! o con me o con nessuno, se non mi ascolti ti ucciderò".

Fino ai due eventi clou che hanno terrorizzato letteralmente la poveretta. Il primo, quando, convincendo con le buone la donna ad incontrarlo per un chiarimento, dopo averla fatta salire sulla sua auto estraeva una pistola e puntandogliela contro la minacciava recitando testualmente: "E' arrivata la tua ora, adesso ti ammazzo", costringendo la vittima, per farlo desistere dall’intento criminoso, a fingersi ancora innamorata di lui, mentre il secondo, quando la donna, per strada in compagnia di una coppia di amici, era stata costretta con la forza a salire sulla sua auto per poi allontanarsi e fermarsi in una zona appartata dove, dopo averla minacciata, le toglieva il cellulare tentando di baciarla. Al diniego espresso dalla l'uomo la trascinava fuori dalla macchina per colpirla con pugni e calci causandole fratture alle ossa nasali e varie lesioni agli arti superiori ed inferiori.