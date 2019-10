Librino, aggredisce compagno della ex con un cacciavite: arrestato

E' stato arrestato, dal personale del commissariato di Librino, uno stalker di circa 40 anni accusato di atti persecutori, minacce e lesioni nei confronti dell'ex moglie.

Una vera e propria escalation di violenza messa in atto dall'uomo che non accettava la fine del matrimonio e che per lungo ha tenuto comportamenti violenti sia verbali che fisici verso la donna.

Diverse le querele che erano state presentate dall'ex moglie che, però, dopo aver notato un cambiamento nell'uomo le aveva rimesse rinunciando a procedere per vie legali contro l'uomo e convinta di aver risolto il problema.

Invece il 40enne non era cambiato. Quando si è accorto che la donna aveva iniziato una nuova relazione, infatti, ha ricominciato a perseguitarla e a minacciarla di morte; inoltre le ha danneggiato l’auto e la porta dell’abitazione, arrivando anche a perseguitare la madre della ex moglie. In un’occasione ha aggredito anche il suo nuovo ccompagno causando un trauma cranico alla donna che era intervenuta in sua difesa.



La vittima, pertanto, ha sporto una nuova denuncia, a seguito della quale il tribunale di Catania ha applicato all’uomo la misura cautelare del divieto di avvicinamento all’ex coniuge. Ciò però non è bastato all’uomo che, pochi giorni dopo, violando il divieto di avvicinamento, ha nuovamente perseguitato la donna, aggredendone il compagno con un cacciavite. Alla ulteriore denuncia, il Tribunale di Catania ha disposto l’aggravamento della misura cautelare a carico dell’uomo, sostituendola con quella degli arresti domiciliari nella sua abitazione dove è stato condotto dai poliziotti.