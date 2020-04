Aggredisce la vittima a colpi di bottiglia: arrestato rapinatore violento

Gli agenti della squadra Volante della questura di Catania ieri mattina hanno arrestato un cittadino ghanese, Mohamed Moussa, del 1989, irregolare sul territorio nazionale, poichè ritenuto responsabile di rapina aggravata. Il delitto era stato messo nel corso della notte, quando la vittima, transitando per la piazza Ottorino Respighi per rientrare a casa dopo il lavoro, era stata affrontata dall’extracomunitario che dopo averlo aggredito alle spalle colpendolo a una gamba e facendolo cadere a terra, gli si era scagliato contro armato di una bottiglia di vetro, causandogli la rottura di un dente. Il tutto solo per rapinarlo del telefono cellulare. La vittima, però, tramite un’applicazione installata sul suo cellulare, ha geolocalizzato il telefono, dopodiché ha segnalato quanto accaduto alla sala operativa della Questura, tramite linea di emergenza 112 Nue. Le pantere della Volante sono state immediatamente inviate nel luogo che il rapinato ha indicato e, grazie anche alle descrizioni fornite dall’interlocutore, i poliziotti, dopo una perlustrazione hanno individuato un uomo di colore che corrispondeva alle fattezze del rapinatore. L’uomo aveva trovato rifugio all’interno di un’utilitaria abbandonata, posteggiata in via Tezzano. Gli agenti hanno circondato l ‘autovettura, fatto scendere in sicurezza il rapinatore, controllato e identificato nel Moussa. Gli agenti hanno quindi sottoposto a perquisizione sia l'uomo che l'autovettura ritrovando il telefono rubato che è stato riconsegnato alla vittima. Il Moussa, inoltre, è risultato inottemperante a un decreto di espulsione emesso in data 8 aprile scorso e a suo carico sono emersi numerosi precedenti di polizia per reati contro il patrimonio, in materia di stupefacenti e per resistenza e violenza a publbico ufficiale. E' stato sottoposto a fermo di indiziato di delitto, sussistendo il concreto pericolo di fuga essendo senza fissa dimora. Lo straniero è stato condotto presso il carcere di Piazza Lanza.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.