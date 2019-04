Aggredisce parente per la ripartizione dell'eredità, arrestato

Nei giorni scorsi, un uomo è stato indagato per il reato di lesioni personali e maltrattamenti in famiglia nei confronti di una familiare. Nello specifico, una donna si è presentata presso un pronto soccorso dichiarando di essere vittima di maltrattamenti da parte di un parente. Ha riportato lesioni guaribili in giorni 7. La vittima ha anche individuato i motivi del conflitto nella ripartizione del patrimonio di famiglia proveniente dall’asse ereditario. A seguito di immediata attività investigativa, è emerso che il parente ha tenuto comportamenti di disturbo anche nei confronti di altro familiare e ciò sempre al fine di imporre la sua posizione “dominante” in materia di ripartizione eredità.