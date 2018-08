Aggressione al commissario, Uil-sicurezza: "Solidarietà"

La segreteria Uil Sicurezza esprime "solidarietà e vicinanza, al collega ed amico che ha subito l'aggressione notturna presso il domicilio dove per altro erano presenti anche i suoi famigliari" e augura al commissario di polizia "una rapida guarigione per le lesioni riportate nel corso della rapina e dell'arresto".

"Riteniamo - aggiunge il sindacato - che sia necessaria una profonda revisione del sistema di prevenzione per questa città, seppur anche in via sperimentale, finalizzato a potenziare il controllo del territorio ed i servizi di prevenzione in generale. Sostanzialmente bisognerebbe rivedere la pianificazione e gestione dell'impiego del personale per il controllo del territorio, attraverso una capillare e coordinata presenza di tutte le forze dell'Ordine, rivedendo anche la dislocazione e l'utilità degli stessi commissariati di città".

"Inoltre - sottolinea Uil Sicurezza - ribadiamo che risulta necessario rivedere il sistema del servizio di emergenza Nue in quanto nel modo in cui è concepito fa registrare ritardi nella concreta risposta alle richieste di intervento che giungono dal territorio". Per questo il sindacaro "auspica l'apertura di un tavolo di confronto, con i vertici dell'amministrazione della Pubblica Sicurezza, allargato anche all'Amministrazione locale, al fine di trovare soluzioni utili alla risoluzione delle criticità segnalate"