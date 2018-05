Bengalese accoltella il nipote ad Acireale, salvo grazie ai carabinieri

Attimi di follia ieri sera in un appartamento di via San Martino ad Acireale. Un commerciante bengalese ha iniziato a discutere animatamente con il nipote, connazionale disoccupato, per questioni riguardanti il mensile da dare al proprietario dell’abitazione dove convivono in affitto. Al rifiuto del nipote di mettere la propria parte di denaro, l’uomo ha preso un coltellaccio dalla cucina iniziando a sferrare dei fendenti in direzione della vittima, ferendola alla testa ed al torace.

Una telefonata alla caserma di piazza Salvo D’Acquisto da parte dei vicini di casa ha consentito l’intervento di una pattuglia. Giunta sul posto, la volante ha trovato aggressore e vittima in strada, dove quest’ultima era scappata per sfuggire alla furia del familiare. Trasportato d’urgenza all’ospedale di Acireale, dov’è tuttora ricoverato per ulteriori approfondimenti clinici, in prima istanza è stato riscontrato affetto da “trauma cranico con multiple ferite da taglio craniche e ferita da punta sull' emitorace sinistro”. Per l'aggressore è scattato l'arresto.