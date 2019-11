Aggressione a Lo Monaco, Pogliese: "Sdegno e ferma condanna"

In merito all'aggressione subita da Pietro Lo Monaco il Sindaco di Catania Salvo Pogliese e l’amministrazione comunale hanno dichiarato: "Un atto inqualificabile e inaccettabile che condanniamo fermamente. Mi auguro che le Autorità competenti individuino i colpevoli e vengano adottati provvedimenti esemplari per un episodio di violenza che non ha alcuna giustificazione. A Pietro Lo Monaco e alla società del Calcio Catania rivolgiamo la nostra solidarietà e rimaniamo convinti che le vicende calcistiche non debbano mai sfociare in fatti che nulla hanno a che fare con quelle agonistiche e sportive”.