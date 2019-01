"Devo far ricoverare mia moglie": 60enne picchia un infermiere

Nei giorni scorsi, un infermiere di un ospedale di Catania ha presentato denuncia presso il commissariato Borgo Ognina per aver subito, durante l’orario di lavoro, un’aggressione da parte di un utente. E' stato così possibile ricostruire i fatti e identificare l’aggressore. Costui si era recato direttamente presso un reparto della struttura sanitaria, senza rispettare le procedure di ingresso, richiedendo di parlare con un medico per ricoverare la moglie affetta da una presunta patologia, in quanto non soddisfatto della struttura sanitaria privata presso la quale la moglie era già ricoverata.

L’infermiere, notando l’insolita procedura, aveva richiesto all’uomo informazioni in merito e lo stesso, evidentemente alterato, lo aveva aggredito verbalmente e fisicamente procurandogli vari traumi. Per questi motivi l’uomo, un settantenne catanese, è stato denunciato per il reato di lesioni personali.