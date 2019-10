Aggredisce l'ex suocero per un prestito da 25mila euro: denunciato

In viale Castagnola, sono stati denunciati dalla polizia per lesioni gravi 2 fratelli responsabili di avere aggredito fisicamente l’ex suocero di uno dei due, causandogli lesioni guaribili in 30 giorni, così come certificato dal locale pronto soccorso. Nello specifico, il suocero aveva fatto da garante per un finanziamento pari a 25 mila euro, somma che era stata erogata all’ex genero che, di fatto, non ha pagato il debito costringendo il garante a farne fronte. Quindi il suocero ha incontrato i due indagati nel tentativo di trovare una soluzione pacifica, ma la situazione è degenerata.