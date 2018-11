Ubriaco aggredisce i soccorritori del 118 che cercano di aiutarlo

E' stata una giornata di follia ieri a Tremestieri Etneo, dove due autisti soccorritori della Seus 118 sono stati malmenati da un paziente esagitato. Un uomo con un forte dolore ad un gomito, causato da una caduta in stato di ebbrezza, ha infatti aggredito i sanitari senza motivo. “Rischiare di finire in ospedale per soccorrere gli altri senza alcuna indennità, quello che accade abitualmente agli operatori sanitari che sulla strada, si trovano nelle situazioni più disparate” - afferma Calogero Coniglio Segretario Regionale della Fsi-Usae Federazione Sindacati Indipendenti organizzazione costituente della confederazione Unione Sindacati Autonomi Europei.