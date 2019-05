Maniaco palpeggia una donna in via Sangiuliano e fugge via

I carabinieri di piazza Dante hanno arrestato un catanese di 37 anni, incensurato, ritenuto responsabile di violenza sessuale. Ieri sera ha preso di mira una donna di 44 anni in via Antonino di Sangiuliano, angolo via Coppola, toccandola nelle parti intime. A quel punto la malcapitata si è lanciata all'inseguimento del maniaco, che è stato raggiunto dagli agenti dopo una breve fuga. Si trova ora ai domiciliari.