Guardia giurata picchiata al Vittorio Emanuele, denunciato aggressore

I carabinieri hanno denunciato un pregiudicato 47enne di San Pietro Clarenza, poiché ritenuto responsabile di lesioni personali. La scorsa sera ha aggredito un vigilantes di turno al Vittorio Emanuele di Catania, perchè gli aveva intimato di spostare il suo scooter da una zona con divieto di sosta. L'uomo, innervositosi, ha cominciato a dargli schiaffi e calci. Per fortuna alcuni cittadini hanno chiamagto il 112 ed i carabinieri sono riusciti a bloccarlo in tempo. La vittima avrà bisogno di riposo per i prossimi 12 giorni.