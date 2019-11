Ai domiciliari riceveva in casa pregiudicati: arrestato e trasferito in carcere

I Carabinieri del cucleo operativo della compagnia di Oiazza Dante, in esecuzione di un ordinanza di aggravamento di custodia cautelare in carcere emessa dalla locale Corte d’appello, hanno arrestato il 55enne catanese Gaetano Belviso.

L'uomo era stato più volte sorpreso dai militari in evidente inosservanza delle prescrizioni imposte dai domiciliari: in particolare per ciò che concerne l’assoluto divieto d’incontro con altri soggetti pregiudicati. L’arrestato è stato associato al carcere catanese di Piazza Lanza.