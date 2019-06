Ai domiciliari per detenzione e spaccio di stupefacente

La polizia ha arrestato il pregiudicato catanese Saverio Spampinato, (classe 1982) destinatario di ordine di detenzione domiciliare, emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale ordinario di Catania, per detenzione ai fini di spaccio di stupefacente.

L’uomo, riconosciuto colpevole in via definitiva per il reato di detenzione ai fini di spaccio, commesso a Catania il 28 aprile 2017, per il quale ha riportato una condanna pari ad anni 4, si trovava già ristretto ai domiciliari per tale causa. Ammesso alla misura alternativa della detenzione domiciliare dal locale Tribunale di Sorveglianza, Spampinato sconterà il residuo della pena presso la propria abitazione.