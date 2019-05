Ai domiciliari per resistenza a Pubblico ufficiale, lesioni e danneggiamento

La polizia ha arrestato il catanese Orazio Filistad (classe 1985) per resistenza a Pubblico ufficiale, lesioni personali e danneggiamento. Ieri mattina, personale del commissariato centrale si è recato presso l’abitazione dell'uomo, per eseguire l’ordine di esecuzione per l’espiazione presso il domicilio delle pene detentive. Il provvedimento restrittivo è stato emesso lo scorso 24 maggio dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale Ordinario di Catania. I reati sono stati commessi il 6 agosto del 2007 per i quali era stato condannato ad una pena di anni 1 e mesi 6.