Ai domiciliari per un furto in abitazione commesso nel 2016

Lo scorso 5 aprile, personale del commissariato Librino ha dato esecuzione ad un provvedimento di detenzione domiciliare, emesso dal Tribunale di Sorveglianza di Palermo nei confronti di Di Marco Antonio Francesco, classe 1960, pregiudicato, sorvegliato speciale, per condanna definitiva in relazione al reato di furto in abitazione, commesso nel 2016. Eseguiti gli adempimenti di rito l’uomo è agli arresti domiciliari presso la sua abitazione per scontare il periodo di pena residua.