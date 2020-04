Coronavirus, il Comune di Catania avvia il piano di aiuti alimentari con buoni spesa

La giunta comunale di Catania, riunita in videoconferenza, ha deliberato i criteri generali per l’assegnazione dei “buoni spesa” fino a esaurimento dei fondi assegnati dalla Protezione Civile e dal governo della Regione Siciliana. L’assegnazione avverrà tramite una card. Il suo valore sarà determinato con successivo atto di gestione e sarà destinata alle famiglie in difficoltà residenti nel Comune di Catania. La si potrà utilizzare per l’acquisto di generi alimentari e beni di prima necessità, negli esercizi commerciali del territorio comunale aderenti all’iniziativa. Possono usufruire del buono spesa, coerentemente alle disposizioni nazionali, sia persone e nuclei familiari che versano in stato di bisogno già note ai servizi sociali, sia coloro che si trovano in stato di bisogno per la mancanza di liquidità a causa della perdita di lavoro.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Sarà data priorità ai disoccupati e non-ccupati che non beneficiano di sostegno pubblico (Rdc-Rei—Naspi-Indennità di mobilità-cassa integrazione e altre forme di sostegno). In questa categoria sono ricompresi anche coloro i titolari di aziende di partita iva che hanno dovuto chiudere o che hanno subito drastiche diminuzione di reddito. Si aggiungono anche i lavoratori occasionali che pur avendo contratti attivi, hanno subito una contrazione del lavoro, le persone ed i nuclei familiari in stato di bisogno con sostegni pubblici. Potranno accedere alla lista, ma solo dopo avere esaurito la platea dei soggetti e nuclei familiari precedentemente citati destinatari della misura assistenziale. Nella giornata di venerdì 3 aprile verrà pubblicato un avviso pubblico con il modulo di domanda da compilare e inviare.