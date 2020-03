Al galoppo fuori comune per fare passeggiare il cavallo: denunciato

I carabinieri della stazione di Piedimonte Etneo hanno denunciato un 67enne di Mascali perché, in via Noci a Piedimonte Etneo, è stato sorpreso mentre a bordo di un calesse faceva passeggiare il suo cavallo, senza fornire alcuna spiegazione ai militari che lo avevano fermato per dei controlli relativi alle vigenti disposizioni contenitive per la diffusione del coronavirus.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.