Al Pigno un meccanico con un arsenale nascosto in una mansarda

Un meccanico 55enne con un arsenale nascosto in mansarda è stato arrestato dai carabinieri della squadra Lupi. L'uomo si chiama Alfonso Sparti e dovrà rispondere di detenzione illegale di munizionamento da guerra, di arma clandestina, di armi comuni da sparo e munizionamento, nonché di ricettazione.

I militari dell'Arma lo avevano tenuto sott'occhio per i suoi trascorsi criminali e al rientro in casa del meccanico hanno effettuato una perquisizione, evitando così che l'uomo potesse nascondere qualcosa. Una volta arrivata in una mansarda si è presentata ai carabinieri una vera e propria santabarbara: una pistola Browning calibro 7,65, rubata nell’aprile del 2014 a Fiumefreddo di Sicilia, una Beretta calibro 22 rubata nel luglio del 1995 a Gela, una semiautomatica Grand Power K100 calibro 9x21 con matricola abrasa, nonché 7 cartucce calibro 9x21 e

ben 57 di calibro 7,62, utilizzabili per il famigerato mitra Kalashnikov. L’arrestato è stato portato nel carcere catanese di Piazza Lanza.

