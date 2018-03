Al Policlinico si inaugura “Ospedale a Colori”, dono di Corri Catania 2017

Obiettivo raggiunto! Corri Catania ha fatto centro, non solo con il coinvolgimento di migliaia di partecipanti in occasione della corsa-camminata della scorsa primavera, ma, soprattutto, con la concreta realizzazione del progetto di solidarietà che è alla base dell’evento.

“Ospedale a colori” al Policlinico, dono di Corri Catania 2017, diventa realtà. Martedì 13 marzo alle ore 10.30, al Policlinico di Catania (Aula Magna Pediatria – Edificio 9), sarà inaugurato il dono realizzato grazie ai fondi raccolti con la corsa-camminata di solidarietà organizzata dall’Asd Corri Catania con il partocinio del Comune e di tante altre realtà che hanno sostenuto l’evento.

Un look tutto nuovo, a misura di bambino, per due reparti, alcune aree ambulatoriali e sale d’attesa per garantire la miglior accoglienza e l’umanizzazione del ricovero dei piccoli pazienti. A fare gli onori di casa in occasione dell’inaugurazione di martedì, sarà il Direttore Generale dell’AOU Policlinico – Vittorio Emanuele, dott. Paolo Cantaro, affiancato dai vertici dell’Azienda Ospedaliera e dai medici dell’Area Pediatrica; atteso il Sindaco di Catania, Enzo Bianco oltre a numerosi esponenti delle istituzioni civili, militari, universitarie, scolastiche e sportive catanesi e agli organizzatori dell’Asd Corri Catania, presieduta da Giovanni Nania. Il meraviglioso mondo del mare con pesci, delfini, tartarughe, cavallucci marini e tanto altro ancora accoglierà, come in un acquario, i tanti bambini che richiedono assistenza e cure al Policlinico.

“Ogni anno dare vita al progetto di solidarietà rappresenta un momento di grande gioia condivisa con tutti coloro che hanno aderito a Corri Catania – sottolineano gli organizzatori della corsa-camminata – ed è la dimostrazione che il nostro slogan, “Catania corre per Catania”, è un messaggio concreto e tangibile”. L’inaugurazione di “Ospedale a colori” avverrà a due mesi esatti dalla 10^ edizione di Corri Catania in programma Domenica 13 maggio.