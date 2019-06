Al via il Catania summer fest: tutti gli eventi

Al via il Catania Summer Fest. Da oggi, sabato 29 giugno, e sino al 26 ottobre un ricco calendario di eventi animerà il programma dell'estate catanese messo a punto dal Comune con la collaborazione di enti pubblici e privati. Sessanta appuntamenti dedicati a musica, arte, teatro, cinema, sport, moda, danza e anche solidarietà tra la corte del Castello Ursino e il Palazzo della Cultura, il Giardino Bellini, la Cattedrale, il Lungomare Fest. I primi eventi oggi a Palazzo della Cultura e al Giardino Bellini. Il Palazzo di via Vittorio Emanuele II propone alle 18.30 l'apertura della mostra “Il mare della Sicilia. Come io lo vedo. La Visione di una Brasiliana”, personale di Carmen F. Fonseca. Alle 19 parte la 3a edizione della rassegna d’arte WonderTime con l'inaugurazione della mostra collettiva Temporay Yong, a cura dell'associazione culturale Dietro le quinte per WonderTime, e alle 21, il concerto di inaugurazione della manifestazione. Il Giardino Bellini ospita alle 21.30 il concerto di Gazzelle, che dà l'avvio al “Punk Tour - Estate ’19” (l'evento, a pagamento, è a cura dell' associazione culturale Woodstock). Catania è l'unica data siciliana dell'artista, all'anagrafe Flavio Pardini, nome di punta del panorama musicale italiano contemporaneo con un sound ricercato e arrangiamenti minimal. Tra i singoli che hanno registrato milioni di ascolti ci sono “Sayonara”, “Nero” e “Meglio così”, “Non sei tu” è disco di platino. Tra gli appuntamenti i più attesi del Catania Summer Fest figurano il concerto di Carl Brave, a cura di Punto&Accapo e Unict il 2 agosto al Giardino Bellini, dove si svolgeranno anche i concerti di Salmo il 6 settembre e J-Ax e Articolo 31 il 7 settembre, a cura dell’associazione Woodstock; al Palazzo della Cultura il 20 agosto “Uno Nessuno Centomila” con Enrico Lo Verso, adattamento e regia di Alessandra Pizzi, a cura dell’ Associazione Culturale ERGO SUM; la rassegna “Rassegna “Estate al Castello Ursino”, che prevede tre spettacoli teatrali, a più repliche, a cura del Teatro Stabile di Catania al Castello Ursino; i concerti del Grand’Organo Jaquot della Cattedrale di Catania organizzati dalla Basilica Cattedrale Sant’Agata V.M.

Dal 20 al 22 settembre il Festival internazionale di cortometraggi “Corti in Cortile” 11° edizione a cura di Davide Catalano al Palazzo della Cultura; il concerto del gruppo “Kokoroko” il 5 settembre, a cura dell’Associazione Musicale Etnea al Palazzo della Cultura, e la rassegna musicale Classica & Dintorni a cura dell’Associazione Darshan a settembre e ottobre al Castello Ursino.

Le proposte annoverano spettacoli musicali, teatrali e di danza di associazioni culturali ed enti, che hanno partecipato all’avviso pubblico dell’Amministrazione Comunale, quali Visione Arte, Black e White , Assoc. Darshan, Assoc.Culturale Woodstock, Punto e a capo, Assoc. Culturale Ergo Sum, Assoc. Culturale Escarmonde, Assosiazione Musicale Etnea, Sotto il Vulcano, Società di danza storica. Per tutta l’estate “il Kouros ritrovato” sarà in mostra al Museo civico di Castello Ursino.

Di seguito il programma completo del Catania Summer Fest

GIUGNO 29 Sabato Palazzo della Cultura – Sale Espositive caffè letterario - ore 18.30 Inaugurazione della mostra “Il mare della Sicilia – Come io lo vedo – La Visione di una Brasiliana. Mostra personale di Carmen F. Fonseca.

Palazzo della Cultura – Sale Espositive - ore 19.00 3° edizione della rassegna d’arte WonderTime. Inaugurazione della mostra collettiva Temporay Yong. A cura associazione Culturale Dietro le quinte per WonderTime. Ingresso libero.

Corte – ore 21,00 Concerto di inaugurazione della rassegna WonderTime 2019. A cura associazione Culturale Dietro le quinte per WonderTime. Ingresso libero

Giardino Bellini – ore 21.30 Gazzelle in concerto A cura di Associazione Culturale Woodstock. Ingresso a pagamento – Musica

LUGLIO

6 Sabato

Castello Ursino – Corte – ore 21,00, Rassegna “Estate al Castello Ursino. Sicilia futura:presente "Marionette, che passione!" - di Pier Maria Rosso di San Secondo adattamento e regia Giuseppe Carullo e Cristiana Minasi;con Giuseppe Carullo, Cristiana Minasi, Gianluca Cesale, Manuela Ventura, Alessandra Fazzino, Ciccio Natoli. A cura del Teatro Stabile di Catania. Ingresso a pagamento – Teatro.

7 Domenica Lungomarefest – dalle 18,00 alle 24,00 Castello Ursino – Corte – ore 21,00 Rassegna “Estate al Castello Ursino. Sicilia futura:presente "Marionette, che passione!" - di Pier Maria Rosso di San Secondo adattamento e regia Giuseppe Carullo e Cristiana Minasi;con Giuseppe Carullo, Cristiana Minasi, Gianluca Cesale, Manuela Ventura, Alessandra Fazzino, Ciccio Natoli. A cura del Teatro Stabile di Catania. Ingresso a pagamento – Teatro.

8 Lunedì Castello Ursino – Corte – ore 21,00 Rassegna “Estate al Castello Ursino. Sicilia futura:presente "Marionette, che passione!" - di Pier Maria Rosso di San Secondo adattamento e regia Giuseppe Carullo e Cristiana Minasi;con Giuseppe Carullo, Cristiana Minasi, Gianluca Cesale, Manuela Ventura, Alessandra Fazzino, Ciccio Natoli. A cura del Teatro Stabile di Catania. Ingresso a pagamento – Teatro.

9 Martedì Castello Ursino – Corte – ore 21,00 Rassegna “Estate al Castello Ursino. Sicilia futura:presente "Marionette, che passione!" - di Pier Maria Rosso di San Secondo adattamento e regia Giuseppe Carullo e Cristiana Minasi;con Giuseppe Carullo, Cristiana Minasi, Gianluca Cesale, Manuela Ventura, Alessandra Fazzino, Ciccio Natoli. A cura del Teatro Stabile di Catania. Ingresso a pagamento – Teatro.

10 Mercoledì Castello Ursino – Corte – ore 21,00 Rassegna “Estate al Castello Ursino. Sicilia futura:presente "Marionette, che passione!" - di Pier Maria Rosso di San Secondo adattamento e regia Giuseppe Carullo e Cristiana Minasi;con Giuseppe Carullo, Cristiana Minasi, Gianluca Cesale, Manuela Ventura, Alessandra Fazzino, Ciccio Natoli. A cura del Teatro Stabile di Catania. Ingresso a pagamento – Teatro.

11 Giovedì Castello Ursino – Corte – ore 21,00 Rassegna “Estate al Castello Ursino. Sicilia futura:presente "Marionette, che passione!" - di Pier Maria Rosso di San Secondo adattamento e regia Giuseppe Carullo e Cristiana Minasi;con Giuseppe Carullo, Cristiana Minasi, Gianluca Cesale, Manuela Ventura, Alessandra Fazzino, Ciccio Natoli. A cura del Teatro Stabile di Catania. Ingresso a pagamento – Teatro.

12 Venerdì Castello Ursino – Corte – ore 21,00 Rassegna “Estate al Castello Ursino. Sicilia futura:presente "Marionette, che passione!" - di Pier Maria Rosso di San Secondo adattamento e regia Giuseppe Carullo e Cristiana Minasi;con Giuseppe Carullo, Cristiana Minasi, Gianluca Cesale, Manuela Ventura, Alessandra Fazzino, Ciccio Natoli. A cura del Teatro Stabile di Catania. Ingresso a pagamento – Teatro.

13 Sabato Castello Ursino – Corte – ore 21,00 Rassegna “Estate al Castello Ursino. Sicilia futura:presente "Marionette, che passione!" - di Pier Maria Rosso di San Secondo adattamento e regia Giuseppe Carullo e Cristiana Minasi;con Giuseppe Carullo, Cristiana Minasi, Gianluca Cesale, Manuela Ventura, Alessandra Fazzino, Ciccio Natoli. A cura del Teatro Stabile di Catania. Ingresso a pagamento – Teatro.

14 Domenica Castello Ursino – Corte – ore 21,00 Rassegna “Estate al Castello Ursino. Sicilia futura:presente "Marionette, che passione!" - di Pier Maria Rosso di San Secondo adattamento e regia Giuseppe Carullo e Cristiana Minasi;con Giuseppe Carullo, Cristiana Minasi, Gianluca Cesale, Manuela Ventura, Alessandra Fazzino, Ciccio Natoli. A cura del Teatro Stabile di Catania. Ingresso a pagamento – Teatro.

15 Lunedì Castello Ursino – Corte – ore 21,00 Rassegna “Estate al Castello Ursino. Sicilia futura:presente "Marionette, che passione!" - di Pier Maria Rosso di San Secondo adattamento e regia Giuseppe Carullo e Cristiana Minasi;con Giuseppe Carullo, Cristiana Minasi, Gianluca Cesale, Manuela Ventura, Alessandra Fazzino, Ciccio Natoli. A cura del Teatro Stabile di Catania. Ingresso a pagamento – Teatro.

16 Martedì Castello Ursino – Corte – ore 21,00 Rassegna “Estate al Castello Ursino. Sicilia futura:presente "Marionette, che passione!" - di Pier Maria Rosso di San Secondo adattamento e regia Giuseppe Carullo e Cristiana Minasi;con Giuseppe Carullo, Cristiana Minasi, Gianluca Cesale, Manuela Ventura, Alessandra Fazzino, Ciccio Natoli. A cura del Teatro Stabile di Catania. Ingresso a pagamento – Teatro.

17 Mercoledì Castello Ursino – Corte – ore 21,00 Rassegna “Estate al Castello Ursino. Sicilia futura:presente "Marionette, che passione!" - di Pier Maria Rosso di San Secondo adattamento e regia Giuseppe Carullo e Cristiana Minasi;con Giuseppe Carullo, Cristiana Minasi, Gianluca Cesale, Manuela Ventura, Alessandra Fazzino, Ciccio Natoli. A cura del Teatro Stabile di Catania. Ingresso a pagamento – Teatro.

18 Giovedì Castello Ursino – Corte – ore 21,00 Rassegna “Estate al Castello Ursino. Sicilia futura:presente "Marionette, che passione!" - di Pier Maria Rosso di San Secondo adattamento e regia Giuseppe Carullo e Cristiana Minasi;con Giuseppe Carullo, Cristiana Minasi, Gianluca Cesale, Manuela Ventura, Alessandra Fazzino, Ciccio Natoli. A cura del Teatro Stabile di Catania. Ingresso a pagamento – Teatro.

23 Martedì Piazza Università – ore 19,30 Gran Ballo Garibaldino. Gran Ballo ottocentesco con la partecipazione di un centinaio di danzatori provenienti da tutta Italia. A cura della Società di Danza – Ingresso libero - Ballo.

27 Sabato Castello Ursino – Corte – ore 21,00 Rassegna “Estate al Castello Ursino. Sicilia futura: presente “ ETerNA “A vucca l’amma” - novità assoluta di Luana Rondinelli ;regia Nicola Alberto Orofino; con Roberta Amato, Gianmarco Arcadipane, Alessandra Barbagallo, Francesco Bernava, Giorgia Boscarino, Daniele Bruno, Marta Cirello, Cosimo Coltraro, Egle Doria, Valeria La Bua, Silvio Laviano, Giovanna Mangiù, Marcello Montalto, Lucia Portale, Luana Toscano A cura del Teatro Stabile di Catania. Ingresso a pagamento – Teatro.

28 Domenica Palazzo della Cultura – Corte – ore 18.30 Sotto il Vulcano per festeggiare i 26 anni della rivista e della casa editrice. #095FACESinSicily con 495 ritratti fotografici di Dario Azzaro - Ingresso libero ad inviti - Cultura.

Castello Ursino – Corte – ore 21,00 Rassegna “Estate al Castello Ursino. Sicilia futura: presente “ ETerNA “A vucca l’amma” - novità assoluta di Luana Rondinelli ;regia Nicola Alberto Orofino; con Roberta Amato, Gianmarco Arcadipane, Alessandra Barbagallo, Francesco Bernava, Giorgia Boscarino, Daniele Bruno, Marta Cirello, Cosimo Coltraro, Egle Doria, Valeria La Bua, Silvio Laviano, Giovanna Mangiù, Marcello Montalto, Lucia Portale, Luana Toscano A cura del Teatro Stabile di Catania. Ingresso a pagamento – Teatro.

29 Lunedì, Castello Ursino – Corte – ore 21,00, Rassegna “Estate al Castello Ursino. Sicilia futura: presente “ ETerNA “A vucca l’amma” - novità assoluta di Luana Rondinelli ;regia Nicola Alberto Orofino; con Roberta Amato, Gianmarco Arcadipane, Alessandra Barbagallo, Francesco Bernava, Giorgia Boscarino, Daniele Bruno, Marta Cirello, Cosimo Coltraro, Egle Doria, Valeria La Bua, Silvio Laviano, Giovanna Mangiù, Marcello Montalto, Lucia Portale, Luana Toscano A cura del Teatro Stabile di Catania. Ingresso a pagamento – Teatro.

30 Martedì, Castello Ursino – Corte – ore 21,00 Rassegna “Estate al Castello Ursino. Sicilia futura: presente “ ETerNA “A vucca l’amma” - novità assoluta di Luana Rondinelli ;regia Nicola Alberto Orofino; con Roberta Amato, Gianmarco Arcadipane, Alessandra Barbagallo, Francesco Bernava, Giorgia Boscarino, Daniele Bruno, Marta Cirello, Cosimo Coltraro, Egle Doria, Valeria La Bua, Silvio Laviano, Giovanna Mangiù, Marcello Montalto, Lucia Portale, Luana Toscano A cura del Teatro Stabile di Catania. Ingresso a pagamento – Teatro.

31 Mercoledì, Castello Ursino – Corte – ore 21,00 Rassegna “Estate al Castello Ursino. Sicilia futura: presente “ ETerNA “A vucca l’amma” - novità assoluta di Luana Rondinelli ;regia Nicola Alberto Orofino; con Roberta Amato, Gianmarco Arcadipane, Alessandra Barbagallo, Francesco Bernava, Giorgia Boscarino, Daniele Bruno, Marta Cirello, Cosimo Coltraro, Egle Doria, Valeria La Bua, Silvio Laviano, Giovanna Mangiù, Marcello Montalto, Lucia Portale, Luana Toscano A cura del Teatro Stabile di Catania. Ingresso a pagamento – Teatro.

AGOSTO

1 Giovedì Castello Ursino – Corte – ore 21,00 Rassegna “Estate al Castello Ursino. Sicilia futura: presente “ ETerNA “A vucca l’amma” - novità assoluta di Luana Rondinelli;regia Nicola Alberto Orofino; con Roberta Amato, Gianmarco Arcadipane, Alessandra Barbagallo, Francesco Bernava, Giorgia Boscarino, Daniele Bruno, Marta Cirello, Cosimo Coltraro, Egle Doria, Valeria La Bua, Silvio Laviano, Giovanna Mangiù, Marcello Montalto, Lucia Portale, Luana Toscano A cura del Teatro Stabile di Catania. Ingresso a pagamento – Teatro.

2 Venerdì, Castello Ursino – Corte – ore 21,00 Rassegna “Estate al Castello Ursino. Sicilia futura: presente “ ETerNA “A vucca l’amma” - novità assoluta di Luana Rondinelli ;regia Nicola Alberto Orofino; con Roberta Amato, Gianmarco Arcadipane, Alessandra Barbagallo, Francesco Bernava, Giorgia Boscarino, Daniele Bruno, Marta Cirello, Cosimo Coltraro, Egle Doria, Valeria La Bua, Silvio Laviano, Giovanna Mangiù, Marcello Montalto, Lucia Portale, Luana Toscano A cura del Teatro Stabile di Catania. Ingresso a pagamento – Teatro Giardino Bellini – ore 21.00 Carl Brave “Notti brave”. A cura di Società Punto e a Capo. Ingresso a pagamento - Musica.

3 Sabato, Cattedrale di Catania – ore 19,30 Festival Organistico –Seconda edizione – 2019 - I concerti del Grand’Organo Jaquot della Cattedrale di Catania dir. artistico Salvatore Reitano – Gianluca LIBERTUCCI. A cura della Basilica Cattedrale “Sant’Agata V.M.” Ingresso libero Castello Ursino – Corte – ore 21,00 Rassegna “Estate al Castello Ursino. Sicilia futura: presente “ ETerNA “A vucca l’amma” - novità assoluta di Luana Rondinelli; regia Nicola Alberto Orofino; con Roberta Amato, Gianmarco Arcadipane, Alessandra Barbagallo, Francesco Bernava, Giorgia Boscarino, Daniele Bruno, Marta Cirello, Cosimo Coltraro, Egle Doria, Valeria La Bua, Silvio Laviano, Giovanna Mangiù, Marcello Montalto, Lucia Portale, Luana Toscano A cura del Teatro Stabile di Catania. Ingresso a pagamento – Teatro.

4 Domenica Lungomare fest dalle 18,00 alle 24,00 Castello Ursino – Corte – ore 21,00 Rassegna “Estate al Castello Ursino. Sicilia futura: presente “ ETerNA “A vucca l’amma” - novità assoluta di Luana Rondinelli ;regia Nicola Alberto Orofino; con Roberta Amato, Gianmarco Arcadipane, Alessandra Barbagallo, Francesco Bernava, Giorgia Boscarino, Daniele Bruno, Marta Cirello, Cosimo Coltraro, Egle Doria, Valeria La Bua, Silvio Laviano, Giovanna Mangiù, Marcello Montalto, Lucia Portale, Luana Toscano A cura del Teatro Stabile di Catania. Ingresso a pagamento – Teatro.

5 Lunedì Castello Ursino – Corte – ore 21,00 Rassegna “Estate al Castello Ursino. Sicilia futura: presente “ ETerNA “A vucca l’amma” - novità assoluta di Luana Rondinelli ;regia Nicola Alberto Orofino; con Roberta Amato, Gianmarco Arcadipane, Alessandra Barbagallo, Francesco Bernava, Giorgia Boscarino, Daniele Bruno, Marta Cirello, Cosimo Coltraro, Egle Doria, Valeria La Bua, Silvio Laviano, Giovanna Mangiù, Marcello Montalto, Lucia Portale, Luana Toscano A cura del Teatro Stabile di Catania. Ingresso a pagamento – Teatro.

6 Martedì Castello Ursino – Corte – ore 21,00 Rassegna “Estate al Castello Ursino. Sicilia futura: presente “ ETerNA “A vucca l’amma” - novità assoluta di Luana Rondinelli ;regia Nicola Alberto Orofino; con Roberta Amato, Gianmarco Arcadipane, Alessandra Barbagallo, Francesco Bernava, Giorgia Boscarino, Daniele Bruno, Marta Cirello, Cosimo Coltraro, Egle Doria, Valeria La Bua, Silvio Laviano, Giovanna Mangiù, Marcello Montalto, Lucia Portale, Luana Toscano A cura del Teatro Stabile di Catania. Ingresso a pagamento – Teatro.

7 Mercoledì Castello Ursino – Corte – ore 21,00 Rassegna “Estate al Castello Ursino. Sicilia futura: presente “ ETerNA “A vucca l’amma” - novità assoluta di Luana Rondinelli ;regia Nicola Alberto Orofino; con Roberta Amato, Gianmarco Arcadipane, Alessandra Barbagallo, Francesco Bernava, Giorgia Boscarino, Daniele Bruno, Marta Cirello, Cosimo Coltraro, Egle Doria, Valeria La Bua, Silvio Laviano, Giovanna Mangiù, Marcello Montalto, Lucia Portale, Luana Toscano A cura del Teatro Stabile di Catania. Ingresso a pagamento – Teatro.

8 Gioved,ì Cattedrale di Catania – ore 19,30 Festival Organistico –Seconda edizione – 2019 - I concerti del Grand’Organo Jaquot della Cattedrale di Catania dir. artistico Salvatore Reitano –Rodolfo BELLATTI. A cura della Basilica Cattedrale “Sant’Agata V.M.” – Ingresso libero.

Castello Ursino – Corte – ore 21,00 Rassegna “Estate al Castello Ursino. Sicilia futura: presente “ ETerNA “A vucca l’amma” - novità assoluta di Luana Rondinelli ;regia Nicola Alberto Orofino; con Roberta Amato, Gianmarco Arcadipane, Alessandra Barbagallo, Francesco Bernava, Giorgia Boscarino, Daniele Bruno, Marta Cirello, Cosimo Coltraro, Egle Doria, Valeria La Bua, Silvio Laviano, Giovanna Mangiù, Marcello Montalto, Lucia Portale, Luana Toscano A cura del Teatro Stabile di Catania. Ingresso a pagamento – Teatro.

12 Lunedì Cattedrale di Catania – ore 19,30 Festival Organistico –Seconda edizione – 2019 - I concerti del Grand’Organo Jaquot della Cattedrale di Catania dir. artistico Salvatore Reitano –Salvatore Reitano. A cura della Basilica Cattedrale “Sant’Agata V.M.” – Ingresso libero.

16 Venerdi, Notte dei Musei in occasione dei festeggiamenti estivi di S. Agata

17 Sabato, Palazzo della Cultura – Corte – ore 21.00 3° edizione della rassegna d’arte WonderTime. Spettacolo di danza contemporanea della compagnia di stato della Corea K-Arts. A cura associazione Culturale Dietro le quinte per WonderTime. Ingresso libero,

18 Domenica, Cattedrale di Catania – ore 19,30 Festival Organistico –Seconda edizione – 2019 - I concerti del Grand’Organo Jaquot della Cattedrale di Catania dir. artistico Salvatore Reitano –Salvatore Reitano. A cura della Basilica Cattedrale “Sant’Agata V.M.” – Ingresso libero.

20 Martedì Palazzo della Cultura – Corte – ore 21.30 “Uno Nessuno Centomila” con Enrico Lo Verso; adattamento e regia di Alessandra Pizzi A cura dell’ Associazione Culturale ERGO SUM. Ingresso a pagamento – Teatro 23 Venerdì Castello Ursino – Corte – ore 21,00 “Storia di una Capinera” di Giovanni Verga - Letture recitate di Ornella Giusto -Musiche di Davide Sciacca. A cura dell’Associazione culturale BLACK & WHITE. Ingresso a pagamento – Teatro.

31 Sabato Castello Ursino – Corte – ore 21,00 Rassegna MITOFF - ORFEO ispirato ai poemi di Virgilio e Ovidio. Adattamenti – Liriche – Musiche e Regia di Salvatore Guglielmino. A cura dell’Associazione Culturale ESCLARMONDE. Ingresso a pagamento – Teatro Classico

SETTEMBRE

1 Domenica

Lungomare fest dalle 18,00 alle 24,00 5 Giovedì Palazzo della Cultura – Corte – ore 21.00 Concerto Kokoroko. A cura dell’Associazione Musicale Etnea. Ingresso a Pagamento - Musica 6 Venerdì Palazzo della Cultura – Corte – ore 21,00 Manifestazione “Premi Barbagallo 2019” Oscar della Pallavolo siciliana. A cura Assessorato allo Sport – ASD Pallavolo Roomy. Ingresso libero

Sport Giardino Bellini – ore 21.30 Salmo. A cura di Associazione Culturale Woodstock. Ingresso a pagamento – Musica 7 Sabato Giardino Bellini – ore 21.30 J AX + Articolo 31. A cura di Associazione Culturale Woodstock. Ingresso a pagamento – Musica 14 Sabato Castello Ursino – Corte – ore 21,00 Rassegna MITOFF Fedra di Seneca . Adattamenti – Liriche – Musiche e Regia di Salvatore Guglielmino. A cura dell’Associazione Culturale ESCLARMONDE. Ingresso a pagamento – Teatro.

Classico Palazzo della Cultura – Corte – ore 19,00 45° Premio Internazionale “Garofano d’Argento 2019” – Festa dei fiori” A cura dell’Associazione Culturale “I Fiori di Giarre e dell’Etna” - Ingresso libero.

18 Mercoledì Palazzo della Cultura – Corte – ore 15,00 Dore Male Voice Choir - Coro inglese formato da 46 uomini - Ingresso libero - Musica

20 Venerdì Palazzo della Cultura – Corte – Corti in Cortile 11° Festival Internazionale del cortometraggio - Ingresso libero - Cinema.

21 Sabato Palazzo della Cultura – Corte – Corti in Cortile 11° Festival Internazionale del cortometraggio - Ingresso libero - Cinema Castello Ursino – Corte – ore 19,30 Classica e Dintorni. A cura dell’ Associazione Culturale DARSHAN – Ingresso a Pagamento – Musica

22 Domenica Palazzo della Cultura – Corte – Corti in Cortile 11° Festival Internazionale del cortometraggio - Ingresso libero - Cinema.

27 Venerdì Palazzo della Cultura – Corte – ore 21,00 “La notte della Moda 2019” prima edizione. A cura dell’Istituto Marconi - Mangano. Ingresso libero 28 Sabato Castello Ursino – Corte – ore 21,00 Rassegna MITOFF AGAMENNONE di ESCHILO. Adattamenti – Liriche – Musiche e Regia di Salvatore Guglielmino. A cura dell’Associazione Culturale ESCLARMONDE. Ingresso a pagamento – Teatro Classico.

OTTOBRE

5 Sabato Castello Ursino – Corte – ore 19,30 Classica e Dintorni. A cura dell’ Associazione Culturale DARSHAN – Ingresso a Pagamento – Musica 6 Domenica Lungomare fest dalle 10,00 alle 20,00.

12 Sabato. Castello Ursino – Corte – ore 19,30 Classica e Dintorni. A cura dell’ Associazione Culturale DARSHAN – Ingresso a Pagamento – Musica 19 Sabato Castello Ursino – Corte – ore 19,30 Classica e Dintorni. A cura dell’ Associazione Culturale DARSHAN – Ingresso a Pagamento – Musica.

26 Sabato Castello Ursino – Corte – ore 19,30 Classica e Dintorni. A cura dell’ Associazione Culturale DARSHAN – Ingresso a Pagamento – Musica.

Link pagina Facebook: assessorato alla cultura comune di catania https://www.facebook.com/pages/Assessorato-alla-Cultura-Comune-di-Catania/117320575043517 Il programma potrà subire variazioni che saranno comunicate per tempo.