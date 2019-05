Al via l'ottava edizione del congresso Aogoi: "Percorso assistenziale ospedale - territori"

Il percorso assistenziale integrato ospedale - territorio: questo il tema del Congresso Provinciale AOGOI Sicilia 2019, giunto alla sua VIII edizione.



L’appuntamento è per lunedì 27 maggio a partire dalle ore 16 presso l’Hotel Villa Itria di Viagrande: due giorni di lavori durante in quali si confronteranno i ginecologi esperti del settore.



Lo scopo è quello di concentrare l'attenzione sulla problematica del “late pretem’, particolarmente importante per operatori dei consultori, degli ambulatori del territorio e degli ospedali con Punto Nascita di I livello. Per un'efficace assistenza di tale patologia, è necessario che tutti gli operatori sappiano rilevare ecograficamente la corretta datazione della gravidanza ed interpretare esattamente la cervicometria. In seduta plenaria verranno presi in considerazione tutti gli aspetti di tale patologia.



Inoltre sono state previste alcune relazioni, come focus su argomenti di particolare interesse in ambito ginecologico ed ostetrico. La corretta gestione dei tempi delle relazioni e delle discussioni, consentirà un'ampia riflessione sulle modalità d'intervento, al fine di stabilire chi ricoverare per effettuare terapia e chi inviare al centro di II livello con la procedura dello STAM.



A fare gli onori di casa il segretario provinciale di AOGOI Rosario La Spina, responsabile scientifico del convegno, e Michele La Greca, direttore UOC di ginecologia e ostetricia dell’Asp di Catania.