Albanesi con un casolare pieno di droga e soldi, arrestati

I militari della compagnia di Caltagirone li tenevano sott'occhio da tempo. E così per due albanesi Sulcaj Fatjon, 32 anni e Hasanaj Arjon di 25 sono scattati gli arresti.

Entrambi infatti commerciavano droga che nascondevano nei pressi della loro abitazione, sostanze che poi spacciavano nel centro della cittadina del calatino. Due Carabinieri hanno sorvegliato a distanza il casolare ove i due albanesi vivevano e, al momento giusto, hanno allertato i loro colleghi con i quali hanno provveduto alla perquisizione dell’abitazione.

Sfortunamente per i due albanesi vi è stato ’apporto fornito da due carabinieri particolari: “Zero e Athos” due quattrozampe dal fiuto infallibile del Nucleo Cinofili di Nicolosi. Nel corso della perquisizione, estesa anche al giardino ed alle autovetture, sono stati rinvenuti e sequestrati 3 grammi di cocaina, 7 di marijuana e 215 di ketamina, un bilancino di precisione e materiale occorrente per il confezionamento delle singole dosi, nonché quasi 7 mila in banconote provento dello spaccio.

Entrambi gli albanesi sono stati arrestati, in particolare Sulcaj è stato condotto nel carcere di Caltagirone mentre il complice è agli arresti domiciliari.