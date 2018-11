Il Karol Wojtyla rischia la chiusura, i consiglieri: "Serve ristrutturazione"

I consiglieri della quarta circoscrizione Mirko Giacone e Giuseppe Ragusa si sono recati all’interno della scuola Karol Wojtyla di viale Tirreno, a Trappeto, per un'ispezione nei locali dell'istituto. Parlando con gli insegnanti e attraverso anche degli scatti realizzati in precedenza dagli studenti, si è compreso come il plesso rischi la chiusura in mancanza degli interventi di ristrutturazione.

“Giá molte aree sono state chiuse a causa dello stato pessimo in cui si trovano. La palestra è uno di questi luoghi - dichiara il consigliere Giacone, eletto nella lista 'Con Bianco per Catania- dichiarato inagibile e che costringe gli studenti, quando è possibile, a dover svolgere le ore di educazione fisica all’esterno in un campetto di calcio”.

“È intollerabile una situazione del genere. Gli studenti meritano di sviluppare le loro conoscenze in ambienti sicuri e ottimali. Questa scuola - continua il consigliere - svolge un ruolo fondamentale in un quartiere periferico come il nostro e inoltre la sinergia con la nostra municipalità nel realizzare iniziative di ogni tipo come il pranzo di beneficienza durante il periodo natalizio è preziosa. Ci chiediamo dove siano finiti i soldi delle periferie - afferma il consigliere Ragusa, del Movimento 5 Stelle- finanziati dalla Presidenza del Consiglio, destinati alla riqualificazione di questo plesso pari a circa un milione e ottocentomila euro. Ci sono evidenti danni strutturali in questa scuola e alcune classi sono state chiuse a causa delle crepe e dell’umidità causata dalle infiltrazioni di acqua nel tetto. Inoltre non esiste riscaldamento all’interno, i professori sono costretti ad accendere delle stufe elettriche durante il periodo invernale".