Alcantara, un cane rimane in mezzo al fiume: soccorso dai vigili del fuoco

Un cane è rimasto intrappolato su di uno scoglio sul fiume Alcantara, in località Calatabiano. A soccorrere l'animale i Vigili del fuoco di Catania del distaccamento di Riposto. Vista la particolare posizione dello scoglio si è reso necessario l'intervento sul posto di personale Elisoccorritore VVF, giunti sul posto a bordo di un elicottero AB 412, in servizio presso il reparto volo Vvf di Fontanarossa. I Vigili del fuoco sono riusciti a raggiungere il cane attraverso una scala posta posizionata tra la riva del fiume e lo scoglio, portando successivamente in salvo l'animale.

