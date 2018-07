Alessia Libra, da Catania a Tosamaganga per Medici con l’Africa Cuamm

Ha 29 anni e l’entusiasmo di chi sta per realizzare un sogno che aveva fin da quando si è iscritta a Medicina: andare in Africa a fare il medico. Alessia Libra, giovane di Catania, specializzanda in Medicina Interna presso l’Università di Bologna, il prossimo 29 luglio partirà per Tosamaganga, in Tanzania.

Trascorrerà un periodo di 6 mesi, che le sarà poi riconosciuto nel percorso universitario, grazie a un progetto di Medici con l’Africa Cuamm chiamato JPO (Junior Project Officer) che, in più di 15 anni, ha permesso a 150 specializzandi, provenienti da oltre 20 università italiane, di effettuare un periodo di tirocinio in Africa. Medici con l’Africa Cuamm opera in Tanzania da 50 anni ed è presente nell’ospedale di Tosamaganga dal 1970. Qui Alessia sarà affiancata da un tutor con esperienza e lavorerà in un ospedale che ha 165 posti letto e che nel 2016 ha effettuato 6.931 ricoveri e 2.708 parti.

"Percepire la completezza del mio lavoro; rendere più significativo il mio percorso di vita; dare un senso più alto alla mia professione; mettermi in gioco in un contesto come quello africano… sono questi alcuni motivi che mi hanno fatto maturare la scelta di partire insieme a Medici con l’Africa Cuamm – dice Alessia Libra -. È la mia prima esperienza in Africa e l’entusiasmo e la voglia di partire sono davvero tanti! Quello che mi preoccupa di più, forse, è il riuscire a entrare in punta di piedi in un contesto, in una cultura, così differenti, il riuscire a trovare il giusto equilibrio tra un dare e un avere".