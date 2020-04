Alitalia risponde a Musumeci: "Tutti voli operati nel rispetto delle norme"

"Tutti i voli Alitalia sono operati nel rispetto delle normative in vigore che prevedono il metro di distanziamento a bordo solo per i voli dall'estero verso l'itala. Per i voli nazionali, dove tale distanza sarà obbligatoria dal 4 maggio, Alitalia ha da tempo predisposto una autolimitazione con un riempimento massimo del 55% dei posti disponibili". Lo afferma la compagnia aerea sulla presenza di 96 passeggeri sul volo Catania-Roma di ieri mattina segnalata dal presidente della Regione Siciliana, Nello Musumeci che ha parlato di "grave inadempienza nei distanziamenti".

"Mi segnalano gravi inadempienze da parte di Alitalia - aveva dichiarato Musumeci - Mi auguro che si sia trattato di un episodio isolato, sia pure deplorevole e ingiustificabile. Anche perchè, invece, sul successivo volo di collegamento da Fiumicino per Milano è stato utilizzato un aereo più grande che ha consentito ai passeggeri di viaggiare più distanziati".