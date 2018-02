San Giovanni Galermo come Venezia: c'è l'acqua alta nelle strade

Secondo il concisgliere comunale Giuseppe Catalano, il territorio di San Giovanni Galermo non ha nulla da invidiare alla città di Venezia. "Nel corso di un sopralluogo - spiega - ho visto scenari incredibili con abitazioni e negozi invasi dall’acqua alta. Via Barriera, via Della Misericordia, via Fasano, via Luisella, via Macello e via Villa Flaminia letteralmente impraticabili con i pendolari costretti a trovare percorsi alternativi. Da qui il traffico praticamente in tilt in tutta San Giovanni Galermo. Occorrono lavori al sistema per il deflusso delle acque piovane già nei prossimi giorni. Abitanti e commercianti puntano il dito contro caditoie e chiusini letteralmente inservibili perché otturati dai detriti che si sono accumulati qui in anni e anni di totale assenza di manutenzioni costanti. Che fine hanno fatto - conclude - i lavori per la realizzazione del collettore centrale?".