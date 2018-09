Allarme bomba ad Aci Castello, in azione gli artificieri della polizia

Una valigia abbandonata in piazza Castello, il principale luogo di ritrovo per i cittadini di Aci Castello, ha fatto scattare questa mattina il piano di sicurezza antiterrorismo della questura. Per verificare il contenuto del bagaglio, lasciato nei pressi della ringhiera adiacente il belvedere, sono stati inviati sul posto gli artificieri della polizia di Stato. Chiusa in maniera precauzionale l'intera piazza.