Allarme bomba rientrato ad Aci Castello, intervento dei carabinieri

Una valigetta lasciata incustodita ha fatto scattare l'allarme bomba nei pressi della ringhiera del belvedere, dopo un paio di ore rientrato grazie all'intervento dei carabinieri di Aci Castello.

Come precisato dagli stessi carabinieri, è intervenuta inizialmente la polizia scientifica che, trovandosi in zona, era stata allertata dai residenti. Successivamente sono stati chiamati i carabinieri di Aci Castello che hanno aperto la valigetta constatando che il bagaglio abbandonato conteneva solo attrezzatura per la pesca.