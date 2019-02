Via Umberto, valigia abbandonata fa scattare l'allarme bomba: artificieri sul posto

Paura per una valigia abbandonata in via Umberto, nei pressi della piazza. L'allarme bomba è scattato in tarda mattinata e sul posto sono subito intervenuti i carabinieri che hanno transennato la strada. L'area è stata messa in sicurezza per consentire proprio agli artificieri di verificare il contenuto potenzialmente pericoloso della valigia che è stata fatta brillare con una mini carica. Allarme rientrato.