Allarme morbillo, l'Istituto superiore di Sanità: "In Sicilia situazione acuta"

In questo momento c'è in Sicilia una situazione acuta per il numero di casi di morbillo; c'è dunque un 'caso Sicilia' perchè proprio in questa regione si è avuta la maggioranza delle infezioni dall'inizio del 2018. Tuttavia, tutta l'Italia è a rischio". Ad affermarlo all'ANSA è il presidente dell'Istituto superiore di sanità, Walter Ricciardi, dopo il decesso di oggi a Catania di un bimbo di 10 mesi colpito dalla malattia. Proprio all'ospedale di Catania, dal 2018 si sono registrati 218 casi su un totale nazionale di 411.

Il bambino è deceduto alle 10.15 nel reparto di rianimazione dell'ospedale Garibaldi-Centro di Catania, diretto dal dottore Sergio Pintaudi. Il piccolo era ricoverato nel reparto di pediatria dell'ospedale di Acireale perché affetto da morbillo, quando nel pomeriggio di due giorni fa le condizioni respiratorie e cardiocircolatorie si sono aggravate tanto da richiedere la necessità di un ricovero in Rianimazione.