Torna il maltempo, allerta meteo 'gialla' su Catania: allagamenti a Riposto

La sala operativa dei vigili del fuoco del comando provinciale di Catania è stata allertata per emergenza maltempo nella zona di Riposto e Mascali. Nel primo pomeriggio una forte perturbazione con una notevole precipitazione d'acqua ha provocato danni e creato numerosi disagi. Allo stato attuale, 20 soni gli interventi espletati e 24 le posizioni aperte. Si tratta di allagamenti di abitazioni e garage, strade allagate e soccorso a persone rimaste bloccate nelle auto in panne. Attualmente sul posto le squadre del distaccamento di Riposto, Acireale e della Sede Centrale di Catania.

Per domani, 16 luglio, la Protezione Civile ha emanato allerta gialla in relazione al rischio idrogeologico, con avviso di condizioni meteo avverse. Mosso anche lo Jonio e temperature in lieve diminuizione.