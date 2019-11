Allerta meteo rossa, scuole chiuse anche in provincia il 12 novembre

A seguito del bollettino diffuso dalla protezione civile regionale, i sidnaci dei comuni ricadenti nella zona I interessati da allerta rossa hanno disposto la chiusura degli istituti scolastici. Il sidnaco di Aci Castello Carmelo Scandurra oltre ad aver disposto la chiusura delle scuole invita la cittadinanza: a limitare gli spostamenti a quelli strettamente necessari; a prestare particolare attenzione alle suddette zone: via Empedocle, via Vigo, via Litteri anello interno, via Parafera e rotonda via Napoli, via Vittorio Emenuele Orlando, la scogliera tratto compreso tra Punta Aguzza e via Mollica, lungomare Cristoforo Colombo e traverse adiacenti, nonché nelle zone attraversate da torrenti. Scuole chiuse a anche a Gravina di Catania con apposita ordinanza del sindaco Massimiliano Giammusso e a Sant'Agata Li Battiati del sindaco Marco Rubino.

Anche i sindaci dei comuni della zona jonica Giarre, Riposto e Mascali hanno adottato analoghi provvedimenti di sospensione delle attività didattiche