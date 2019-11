Allerta meteo arancione, scuole chiuse ad Acireale

Ad Acireale per domani 11 novembre è stata disposta la chiusura di tutti gli istituti di ogni ordine e grado in città. Si attendono indicazioni da altri comuni del catanese. Come già annunciato dalle previsioni meteo di inizio settimana, è in arrivo una perturbazione che investirà in pieno la provincia di Catania e tutta la fascia jonica. La protezione civile ha emesso un bollettino di allerta meteo arancione, invitando alla cautela per le condizioni avverse. I modelli previsionali , come reso noto dal Sindaco Stefano Alì, prevedono un forte peggioramento della situazione nella tarda mattinata. Vista l'impossibilità di prevedere l'orario esatto, la possibile sovrapposizione all'orario di uscita da scuola e la grave situazione derivante dal sisma, si è ritenuto opportuno sospendere le attività scolastiche.