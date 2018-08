Allerta meteo, timore per i migranti sulla Diciotti

Timori per i migranti a bordo della Diciotti, nel porto di Catania, per l'allerta meteo. Una parte dei 150, infatti, sosta e dorme sul ponte, perchè sottocoperta non c'è spazio per tutti. Unico riparo il grande telo verde allestito in questi giorni come protezione dal sole e quelli piu' piccoli blu. La prefettura, a seguito delle avverse condizioni metereologiche previste fino alle 24 di domani, con rischio di piogge e forti venti, ha emanato oggi pomeriggio un avviso di allerta rischio idrogeologico con livello di criticità giallo-arancione, con un livello di operativita' dichiarata di attenzione/preallarme. La Protezione civile comunale è stata attivata.