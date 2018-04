Allerta meteo, venti burrascosi e mareggiate su Catania

Dalle prime ore di oggi, sabato 14 aprile 2018, e per le successive 24-30 ore, si prevedono venti da forti a burrasca dai quadranti orientali, con raffiche fino a burrasca forte, mareggiate lungo le coste esposte. Questo quanto si legge sul bollettino del Dipartimento di Protezione civile della Regione Sicilia, soprattutto in riferimento alla Sicilia orientale e a Catania.

Per questo motivo i responsabili regionali invitano tutti gli Enti cui la presente è diretta, e i Sindaci in particolare, a predisporre le azioni di prevenzione previste nei propri piani di protezione civile in attuazione ai Livelli di allerta e alle corrispondenti fasi operative dichiarati dal CFDMI-settore Idro e adottati, per delega del Presidente della Regione, dal Capo del DRPC-Sicilia.

I responsabili locali di protezione civile sono invitati a prestare specifica attenzione alle condizioni meteorologiche locali e alle loro variazioni, non prevedibili e talora repentine, nonché agli effetti al suolo derivanti, ancorché potenziali, temuti o presumibili, adeguando all'occorrenza e opportunamente le Fasi operative e i propri modelli di intervento. In particolare, se sono note condizioni di vulnerabilità del territorio per effetto di dissesti precedenti, la Autorità locali di protezione civile possono, all'occorrenza, adottare Fasi Operative con livelli superiori a quelli del presente Avviso. Si raccomanda di dare la massima e tempestiva diffusione del presente Avviso e di informare la SORIS e i Servizi del DRPC-Sicilia competenti per territorio circa l'evoluzione della situazione.