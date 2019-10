Allerta meteo rossa: scuole chiuse a Catania

A seguito di bollettino di allerta meteo rossa, diramato dal Dipartimento della Protezione Civile Regionale, il sindaco di Catania Salvo Pogliese ha disposto, con ordinanza, la chiusura degli istituti scolastici di ogni ordine e grado nel territorio comunale.

"A seguito dell’avviso di rischio idrogeologico e idraulico diramato oggi pomeriggio dalla protezione civile regionale, con la conferma del livello di allerta rossa e fase operativa di allarme per il rischio meteo-idrogeologico e idraulico per la Sicilia orientale, il Sindaco Salvo Pogliese, d’intesa con l’assessore comunale alla protezione civile Alessandro Porto, ha firmato la relativa ordinanza che prevede, tra l’altro, per sabato 26 ottobre 2019 la chiusura degli edifici scolastici di ogni ordine e grado e l’interdizione delle aree pubbliche potenzialmente a rischio quali parchi e giardini pubblici, mercati e cimiteri. L’apertura della Fiera dei Morti nell’ex mercato ortofrutticolo di San Giuseppe La Rena è rinviata a domenica".