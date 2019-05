Alloggiava in B&b ma era ricercato per evasione: in manette cittadino pakistano

La polizia ha arrestato il pakistano Muhammad Arshad (del 1972) in esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa il 07.12.2017 dal tribunale di Velletri (RM), per evasione dagli arresti domiciliari. Nella serata di ieri, personale dell’ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico - squadra Volanti ha proceduto all’arresto del soggetto a seguito di "alert" alloggiati, che segnalava la presenza del cittadino extracomunitario in un B&b del centro storico catanese.

Pertanto, i poliziotti Volanti si sono recati presso la struttura ricettiva identificando il soggetto che è stato poi condotto in questura per gli accertamenti di rito. Informato il magistrato di turno, Muhammad Arshad è stato portato nella casa circondariale di Piazza Lanza.