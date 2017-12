Almaviva trasferisce a Catania 153 dipendenti provenienti da Roma

Almaviva ha avviato le procedure di trasferimento a Catania di 153 persone che lavorano a Roma. Hanno detto no a taglio stipendio e all' inasprimento delle condizioni di lavoro. Dopo la condanna per licenziamenti discriminatori e nei giorni scorsi per comportamento anti-sindacale, l'azienda ha avviato la procedura di mobilità.

"È una ricollocazione impossibile per chi ha retribuzioni modeste - ha detto il viceministro dell'Economia e delle Finanze Stefano Fassina -spesso part-time involontario e famiglia da mantenere a Roma. Così si nasconde un vile licenziamento, dato che le caratteristiche dell'attività svolta consentirebbero di lavorare nella sede di Roma. Il Ministro Calenda convochi azienda e organizzazioni sindacali e si faccia parte attiva per evitare l'ennesimo sopruso".