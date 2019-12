L'altarino di via Dusmet sarà protetto dalle telecamere di sorveglianza

L'altarino di Sant'Agata in via Dusmet, più volte oggetto di attacchi vandalici da parte di ignoti, sarà adesso tutelato da un sistema di video sorveglianza, installato proprio per impedire nuove profanazioni. Sabato 21 dicembre alle ore 11 e 30 nell'arcivescovado di via Vittorio Emanuele 159, il sindaco Salvo Pogliese con l’arcivescovo Metropolita Salvatore Gristina, il presidente del comitato dei festeggiamenti agatini Riccardo Tomasello con quello onorario Luigi Maina, presenteranno il programma ufficiale delle manifestazioni di Sant'Agata 2020. Poco prima, alle ore 11, nell'altarino dedicato alla Santa Patrona, in via Dusmet, verrà consegnato l’impianto di video sorveglianza per tutelare il manufatto dagli atti di vandalismo che più volte si sono verificati.