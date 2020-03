Musumeci riceve l'ambasciatore italiano in Giappone

Il presidente della Regione Siciliana, Nello Musumeci, ha ricevuto a Palazzo Orleans l’ambasciatore italiano in Giappone, Giorgio Starace. Nel lungo e cordiale colloquio, si è discusso dell’interesse che la comunità nipponica manifesta verso le produzioni enogastronomiche siciliane, che alimentano un’intensa attività commerciale. La passione per i giapponesi è anche la lirica e, in questo contesto, è stato ipotizzato di organizzare, a Tokyo, alcuni spettacoli con i Teatri Massimo di Palermo e Catania. La rappresentazione della struttura etnea potrebbe essere inserita all’interno del festival in omaggio a Bellini. A causa dell’emergenza coronavirus è stata rimandata, invece, la serata dedicata alla Sicilia che si sarebbe dovuta svolgere all’ambasciata italiana in Giappone ad aprile.