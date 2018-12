Ambiente, scambi culturali promossi dal Kiwanis a palazzo degli Elefanti

Nell’ambito del primo meeting sulle energie rinnovabili del progetto comunitario “Renewable Energy Sources – our chance for clean air in Europe”, il presidente del Consiglio Comunale, Giuseppe Castiglione ha incontrato nella sala consiliare di Palazzo degli Elefant, la delegazione italiana guidata da Licia Turiano con Angela Pulvirenti, Francesca Santonocito, e il presidente del Kiwanis club Catania Nord Giuseppe Conte.

All’incontro hanno partecipato la capofila del progetto Erasmus Anna Pajakowska Bialek, l’assessore al Decentramento Alessandro Porto, l’assessore allo Sport Sergio Parisi e ai Beni Culturali Barbara Mirabella e otto docenti e sedici studenti provenienti da Norvegia, Polonia Spagna e Turchia assieme agli studenti dell’istituto “Enrico Fermi” di Catania, che ha partecipato in qualità di scuola partner, ad un partenariato scolastico multilaterale Erasmus.

Il presidente del Consiglio Giuseppe Castiglione, salutando gli ospiti ha ricordato che Catania, pur attraversando un periodo particolarmente difficile e delicato della sua storia, è orgogliosa di rappresentare il progetto illustrato, proprio in una terra così ricca di fonti energetiche rinnovabili. L’ammiraglio Gaetano Paolo Russotto, luogotenente governatore del Kiwanis di Siracusa ha presentato il progetto International Connessus Program che parte da Catania e ha lo scopo di mettere in rete 5 continenti per consentire un flusso di dati che diffonda fra i giovani arte, scienze e cultura.

Nell’ambito di questo progetto l’ammiraglio Russotto ha annunciato che proprio a Catania, al Parco Gioeni, sorgerà una stele alta 12 metri che rappresenterà i principi e i valori più importanti della cultura, dell’arte, delle scienze e delle religioni.Al presidente Castiglione e ai responsabili del progetto sono state consegnate le spille di soci onorari del Kiwanis.