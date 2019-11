L'ambulanza letteraria arriva al Lombardo Radice di Catania

Curare l'anima attraverso i libri e' la missione di 'Ambulanza letteraria' un progetto on the road di biblioterapia ideato dallo scrittore Cono Cinquemani, in viaggio alla riscoperta dei Banned Books, i libri censurati dalle politiche ostili. In occasione dell'iniziativa culturale 'Libriamoci', il progetto' farà tappa presso il liceo linguistico e liceo delle scienze umane 'Lombardo Radice', di Catania. L'appuntamento e' oggi dalle ore 9 alle 11, nell' aula magna dell'edificio per discutere dell'importanza della Libroterapia, la capacita' magica dei libri di curare, e dei Banned Books, i libri censurati nelle scuole americane. 'Libriamoci', l'iniziativa di letture ad alta voce promossa dal ministero dei Beni e delle Attivita' Culturali e del Turismo con il centro per il libro e la lettura e dal ministero dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca con la direzione generale per lo studente, ogni anno invita le scuole d'Italia a organizzare attivita' di lettura ad alta voce con gli allievi.