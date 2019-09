Statunitense stuprata a Catania, incidente probatorio il 26 e 27 settembre

Sarà sentita in video conferenza dagli Usa, con l'assistente di un interprete, la 19enne statunitense che ha denunciato di essere stata violentata da tre giovani catanesi. E' quanto disposto dal Gip di Catania, Simona Ragazzi, per l'incidente probatorio fissato per il 26 e 27 settembre prossimi. Il giudice, in un'udienza preparatoria, ha accolto la richiesta dei legali dei tre indagati di fare partecipare, senza possibilità di interloquire, un esperto psicologo e sessuologo come consulente di parte.

Per l'aggressione il 26 marzo scorso i carabinieri hanno fermato per violenza sessuale di gruppo, in esecuzione di un provvedimento della Procura distrettuale di Catania, tre ventenni: Roberto Mirabella, assistito dagli avvocati Luigi Zinno e Giuseppe Rapisarda; Agatino Valentino Spampinato, difeso dai legali Giovanni Avila e Monica Catalano; e Salvatore Castrogiovanni, rappresentato dalla penalista Maria Luisa Ferrari.